Заслуженный экономист назвал условие повышения ставок по рублевым вкладам

Экономист Марголин счел, что рассчитывать на повышение ставок по вкладам не стоит

Конечно, физические лица заинтересованы в том, чтобы инфляция равнялась нулю, а процентная ставка была процентов 30, но в экономике такого не бывает, рассказал «Ленте.ру» заслуженный экономист РФ, профессор РАНХиГС Андрей Марголин. Он также рассказал о том, при каком условии процентные ставки по рублевым вкладам будут расти.

Ранее средние ставки по рублевым вкладам в 50 крупнейших банках вернулись к показателям до спецоперации и последовавшего кризиса на финансовом рынке, опустившись ниже 8 процентов годовых, заметил «Коммерсантъ».

Условие повышения ставок

Снизилась до февральских значений не только процентная ставка по вкладам, но и ключевая ставка, обратил внимание экономист.

«Если инфляция продолжит снижаться, то будет снижаться и процентная ставка. Мы должны понимать, что любая процентная ставка, грубо говоря, это сумма инфляции и премии за риск, то есть чем ниже инфляция и чем лучше мы управляем экономикой, чем в ней меньше рисков, тем будут ниже процентные ставки. Поэтому желание, чтобы они выросли против развития экономики — это значит, что мы ратуем за более высокую инфляцию, а мы же этого не хотим», — поделился Марголин.

Финансовый сектор стабилизируется

По мнению первого вице-президента «Опоры России», экономиста Павла Сигала, общая неопределенность и ситуация последних месяцев в финансовом секторе начинает стабилизироваться. В том числе этот тренд на стабилизацию сейчас стал возможным благодаря эффективной работе по неспешному и планомерному снижению ключевой ставки рефинансирования.

Сигал подчеркнул, что именно плавность динамики снижения дала банкам оперативный простор для стратегического планирования по привлечению вкладчиков и инвесторов, и на сегодняшний день мы можем наблюдать возвращение клиентского интереса к этим финансовым инструментам.

«Таким образом, становится совершенно очевидной главная функция регулятора: контроль и корректировка деятельности финансовых организаций для стабилизации их работы. Исходя из этого понижение или повышение ставок по рублевым вкладам будет напрямую зависеть исключительно от текущей финансово-экономической ситуации и действий регулятора, направленных на стабилизацию общей ситуации», — подытожил экономист.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ сообщали, что инфляция в стране с 11 по 17 июня замедлилась до 16,42 процентов в годовом выражении против 16,69 процентов неделей ранее.