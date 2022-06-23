Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Санкции Евросоюза в отношении RT и радио Sputnik назвали временными

Замглавы Еврокомиссии Юрова назвала временными санкции ЕС в отношении RT и радио Sputnik

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова назвала временными санкции Европейского союза (ЕС) в отношении российского канала Russia Today (RT) и радио Sputnik. Ее слова приводит РИА Новости.

«Да, мы приняли беспрецедентное решение, которое требовалось в беспрецедентной и экстремальной ситуации. После всестороннего рассмотрения и анализа с болью в сердце мы решили ввести санкции против RT и Sputnik», — указала замглавы ЕК на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Юрова добавила, что Еврокомиссия может вернуться к этому вопросу после того, как ситуация наладится. Она также сообщила, что Евросоюз намерен ввести санкции против еще трех российских телеканалов, однако не указала, о каких именно идет речь.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание канала Russia Today и радио Sputnik на территории всех стран. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России допустили блокаду Литвы для транзита в Калининград
Оценен переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон в более скромный дом
Россиянкам подсказали три железных повода сменить гинеколога
Женщина нашла необычный способ испортить свадьбу соседям
На Западе сочли санкции малоэффективным способом влиять на внешнюю политику
Москвичи стали тратить меньше денег на одежду
Отдохнувшая в Абхазии россиянка ужаснулась скупости и лживости владельца отеля
Санкции Евросоюза в отношении RT и радио Sputnik назвали временными
Генерал ВСУ рассказал о постоянных поломках американских гаубиц
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.