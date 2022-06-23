Санкции Евросоюза в отношении RT и радио Sputnik назвали временными

Замглавы Еврокомиссии Юрова назвала временными санкции ЕС в отношении RT и радио Sputnik

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова назвала временными санкции Европейского союза (ЕС) в отношении российского канала Russia Today (RT) и радио Sputnik. Ее слова приводит РИА Новости.

«Да, мы приняли беспрецедентное решение, которое требовалось в беспрецедентной и экстремальной ситуации. После всестороннего рассмотрения и анализа с болью в сердце мы решили ввести санкции против RT и Sputnik», — указала замглавы ЕК на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Юрова добавила, что Еврокомиссия может вернуться к этому вопросу после того, как ситуация наладится. Она также сообщила, что Евросоюз намерен ввести санкции против еще трех российских телеканалов, однако не указала, о каких именно идет речь.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание канала Russia Today и радио Sputnik на территории всех стран. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».