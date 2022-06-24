Госсекретарь США пообещал россиянам эффект от санкций в повседневной жизни

Госсекретарь США Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект санкций в повседневности

Россияне ощутят эффект от санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, в повседневной жизни. С таким обещанием выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, они уже оказывают серьезное влияние на российскую экономику. «Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — подчеркнул Блинкен. При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы санкции приносили россиянам страдания.

Москва уже обогнала все страны по количеству введенных против нее санкций. Так, число рестрикций, введенных после начала спецоперации 24 февраля, уже в два раза превышает число антииранских мер. При этом представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказывал, что у США существуют планы не снижать давление на Россию до конца специальной военной операции на Украине.