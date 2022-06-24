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Аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину

WRAL: аллигатор укусил за руку игравшего в мяч Смюэля Рэя из Флориды

Фото: Kyaw Tun / Unsplash

Аллигатор в американском штате Флорида выпрыгнул из пруда и укусил за руку игравшего в мяч мужчину. Об этом сообщает WRAL.

Рептилия напала на Смюэля Рэя, когда он играл в мяч возле пруда. «Все произошло в полуметре от воды. Я положил руку на мяч, наклонился и поднял его. Тогда я заметил глаз аллигатора. Рептилия сделала молниеносный выпад», — рассказал американец.

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Прежде чем мужчина успел сообразить, что происходит, аллигатор схватил его за руку и сильно дернул. Американец оказался по пояс в воде с вывихнутым плечом. Рэй вспоминает, что действовал на чистом адреналине. «Я знал, что у меня есть всего секунда, и врезал ему настолько сильно, насколько был способен в надежде, что он отпустит мою руку», — сказал он.

После удара рептилия действительно ослабила хватку. Мужчине удалось выбраться из воды и позвать на помощь родственников, которые вызвали скорую помощь.

Рэй перенес разрыв нерва и потерял много крови, но после трех операций врачам удалось восстановить подвижность поврежденной конечности. «Это больно, но я могу двигать рукой. Мне повезло, что рука и плечо на месте и я жив», — сказал мужчина.

Представитель Комиссии по охране дикой природы и рыбных ресурсов Адам Браун предположил, что аллигатора могли подкармливать. «Когда вы начинаете кормить аллигатора, он теряет естественный страх перед людьми и может начать ассоциировать их с пищей и вести себя агрессивно», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в американском городе Норт-Порт, штат Флорида, аллигатор повредил ногу прохожего, который принял его за собаку. Мужчина увидел в кустах темный силуэт и решил, что это привязанная на длинный поводок собака, поэтому не стал отходить, когда аллигатор бросился к нему.

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Алиса Дмитриева
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Аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину
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