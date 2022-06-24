Польша согласилась помогать Германии с нефтью в обход России

Польша условилась сотрудничать с ФРГ в отрасли нефтепереработки без участия России

Польша поставила Германии условие сотрудничества в нефтеперерабатывающей отрасли — республика должна пресечь участие России в различных нефтяных проектах страны. Об этом сообщила в интервью Польскому агентству печати министр климата и окружающей среды Анна Москва. Ее слова приводит ТАСС.

Разрабатываемое между Польшей и Германией соглашение в обход России предусматривает тесное сотрудничество нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расширение использования нефтяного терминала в Гданьске и его хранилищ.

«Мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве, продолжаются деловые переговоры между PERN [польский оператор нефтепроводов] и немецкими операторами, но мы ждем окончательного вывода российских акций из НПЗ в Шведте [доля в котором принадлежит российской компании "Роснефть"]», — рассказала она. Министр подчеркнула, что Польша готова помочь Германии только при «полном отсутствии какого-либо российского участия во всех элементах, то есть в хранении или на самом заводе, во всем, что связано с нефтью в Германии».

Согласно Москве, страна уже готова подписать соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, поставки нефтепродуктов в Германию через порт в Гданьске. Будущее взаимодействия двух стран в настоящее время зависит от решения ФРГ. «Мы ждем немецкую сторону. Все в их руках… Однако этот российский элемент должен исчезнуть с немецкой сцены», — еще раз уточнила условие сотрудничества министр климата.

Польша начала активно наращивать добычу нефти на фоне энергетического кризиса и отказа страны от поставок топлива из России после начала военной операции Москвы на Украине. 6 июня польская энергетическая компания PGNiG заявила, что в течение четырех лет инвестирует 700 миллионов злотых (160 миллионов долларов) в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране. PGNiG предполагает, что бурение дополнительных пяти скважин в рамках проекта позволит добыть еще 440 тысяч тонн нефти.