Определена причина древней климатической катастрофы

Nature Geoscience: древнее глобальное потепление случилось из-за растяжения континентов

Ученые Университета Саутгемптона (Великобритания) и их коллеги из других стран обнаружили, что растяжение древних континентов, вероятно, стало причиной одного из самых экстремальных и катастрофических эпизодов глобального потепления в истории Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты изучили влияние глобальных тектонических сил и извержений вулканов в период экстремальных изменений окружающей среды, случившихся 56 миллионов лет назад. За это время какая-то последовательность событий привела к тому, что планета нагрелась на 5-8 градусов Цельсия, что привело к «палеоцен-эоценовому тепловому максимуму» или PETM, который длился около 170 тысяч лет. Это вызвало вымирание многих глубоководных организмов, изменив ход эволюции жизни на Земле.

Исследователи предполагают, что обширное растяжение континентальных плит в северном полушарии значительно снизило давление в недрах Земли. Это привело к интенсивному, но кратковременному плавлению мантии. Ученые определили, что возникшая в результате вулканическая активность, вероятно, вызвала массовый выброс углерода в атмосферу, связанный с изменением климата.

Ученые проанализировали образцы горных пород, взятых с морского дна у края Атлантического океана. Команда обнаружила доказательства внезапного и широкомасштабного эпизода вулканической активности в северной части Атлантического океана, который длился чуть более 200 тысяч лет, что совпадает с продолжительностью PETM. В атмосферу было выброшено огромное количество углерода, что, в свою очередь, привело к глобальному потеплению.

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