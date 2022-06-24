Россиянам раскрыли секрет сохранения маникюра во время дачных работ

Владелица «Маникюрофф» Голубовская посоветовала увлажнять кутикулу после работы в саду

Владелица сети салонов красоты «Маникюрофф» Ирина Голубовская раскрыла секрет сохранения маникюра во время работы на дачном участке. Интервью с ней публикует «Газета.Ru».

Предпринимательница посоветовала россиянам ходить к проверенным мастерам, которые сделают качественное покрытие гель-лаком. «Важно, чтобы мастер сделал укрепление гелем или акрилом. Тогда покрытие будет более стойким как в обычной жизни, так и при работе саду или огороде», — уточнила специалистка.

Кроме того, по словам бизнесвумен, необходимо увлажнять кожу рук и кутикулу после взаимодействия с землей. Вдобавок она порекомендовала по возможности как можно меньше носить перчатки, поскольку под ними создается парниковый эффект, который негативно сказывается на покрытии.

«Чем меньше вы будете находиться в перчатках, тем лучше. Но нельзя не учитывать индивидуальный фактор: кому-то вполне допустимо ношение перчаток в течение одного-двух часов без последствий для маникюра, а у кого-то реакция появится уже спустя 10-15 минут», — высказалась Голубовская и назвала лучшим вариантом опудренные перчатки.

В апреле директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала самые популярные цвета маникюра у россиянок. Специалистка отметила, что клиентки чаще всего выбирают классические красные цвета. При этом посетительницы также экспериментируют с дизайном. «Очень актуальны разнообразные виды френча: классический, когда красным цветом красят линию улыбки, и лунный френч, когда красным покрывают все ногтевое ложе», — рассказала Котова.