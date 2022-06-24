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Клиенты Домклик от Сбера получат дополнительную скидку на ипотеку

СервиДомклик запустил акцию, позволяющую купить недвижимость через ипотеку со скидкой 0,7

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Сервис Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость с помощью ипотеки Сбербанка со скидкой 0,7 процентных пункта (пп) на ставку. Получить скидку могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик.

Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости.
Суммы отличаются в зависимости от региона. Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7 процентных пункта можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,7 пп».

«Сбербанк постоянно улучшает условия по продуктам для клиентов, поэтому мы приняли решение запустить акцию, которая позволит сэкономить на выплатах по ипотеке. Скидка на ипотеку Сбера при покупке жилья на Домклик составляла 0,3 пп, теперь же по некоторым объявлениям она выросла до 0,7 пп. Уверен, это поможет тысячам российских семей купить новое жилье и сделать свою жизнь более комфортной уже сейчас, - отметил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик».

Скидка суммируется с другими скидками: 1 пп при страховании жизни и здоровья заемщика, 1 пп для зарплатных клиентов Сбера, 0,3 пп при электронной регистрации сделки от Домклик, 0,2 пп (только на готовое жилье) при подтверждении дохода выпиской ПФР.
Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7 процента можно онлайн на Домклик.

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Татьяна Романова
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