Матрос с десантного корабля «Саратов» погиб на Украине

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели на Украине матроса с БДК «Саратов»

В Севастополе простились с машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля (БДК) «Саратов» Крымской военно-морской базы Черноморского флота матросом Леонидом Абдоковым. Об этом в пятницу, 24 июня, в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Леонид Олегович погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции на Украине. Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь», — написал глава региона.

Как ранее сообщало агентство РИА Новости, 24 марта ВСУ выпустили ракеты по порту Бердянска, повредив два больших десантных корабля. На БДК «Саратов» произошел сильный пожар, в результате которого, как отмечалось, корабль пришлось «притопить» у причала.