Почти две тысячи нелегалов из Марокко выломали дверь КПП и проникли в Испанию

Почти 2000 мигрантов выломали дверь КПП на границе Марокко и Испании и проникли в ЕС

Почти две тысячи мигрантов проникли на территорию Евросоюза в результате штурма забора на границе Марокко и Испании: им удалось выломать дверь на пограничном КПП и проникнуть на территорию европейской страны. Об этом сообщает издание VOX, опубликовавшее кадры с места событий.

Нелегалы проникли в Мелилью — испанский город на средиземноморском побережье Африки. Люди были вооружены палками и крюками, с помощью которых отбивались от сотрудников правоохранительных органов. О последствиях произошедшего пока не сообщается.

Подобный инцидент уже происходил в конце декабря 2021 года, когда около 500 нелегалов попытались прорваться через испано-марокканскую границу, в результате чего 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании были ранены.