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Российские полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

В Нижегородской области сотрудники МВД обнаружили лабораторию по производству наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижегородской области правоохранители задержали двух братьев 36 и 20 лет, занимавшихся производством мефедрона в арендованном частном доме. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые сняли дом в Сормовском районе и открыли там лабораторию по производству синтетических наркотиков. Они списывались в мессенджере с неизвестным лицами, которые диктовали инструкции по изготовлению и продаже товара, а также поставляли братьям материалы и оборудование. После задержания правоохранители изъяли у сообщников сотовые телефоны, лабораторное оборудование и экипировку, а также кристаллообразные вещества.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят задержание братьев, а также обыск и ликвидацию нарколаборатории в их доме.

По результатам экспертизы выяснилось, что у мужчин находились 11,5 килограмма мефедрона. В настоящее время подозреваемых поместили в СИЗО, вину они признали.

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Екатерина Власова
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