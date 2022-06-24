В России недосчитались образованных коммунальщиков

В Совете Федерации обратили внимание на нехватку квалифицированных работников ЖКХ

Российские власти недосчитались квалифицированных работников в сфере ЖКХ. На нехватку коммунальщиков с профильным образованием обратили внимание на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации (СФ), пишет «Российская газета».

По данным заместителя председателя СФ Галины Кареловой, в ЖКХ занято около трех миллионов человек — профильное образование имеет не более трети из них. «Отсутствуют эффективные инструменты прогнозирования кадровой потребности, что затрудняет определение приоритетных направлений подготовки и актуализации профессиональных и образовательных стандартов», — заявила сенатор.

Причину недостаточной подготовки кадров в СФ видят в слабой связи профильных образовательных организаций и работодателей. В связи с этим Карелова предложила обязать студентов профильных организаций проходить практику в управляющей компании. По мнению сенатора, стоит также уделить внимание образовательным программам — вице-спикер предложила разработать курсы дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере ЖКХ, в том числе ускоренные.

Кроме того, в Совфеде считают важным проверять уровень квалификации руководителей и сотрудников управляющих компаний. «Многие регионы отмечают, что за получением лицензий обращаются граждане, не только не имеющие достаточного опыта в этой сфере, но не имеющие среднего или высшего профессионального образования», — отметила Карелова и добавила, что с помощью компьютерных тестов можно оценить незначительный объем теоретических знаний. «Целесообразно рассмотреть вопрос о передаче полномочий по проведению квалификационного экзамена от региональных лицензионных комиссий в центры независимой оценки квалификаций», — заключила сенатор.