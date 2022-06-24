Оценки падения добычи нефти в России ухудшились

Kept оценила падение добычи нефти в России в 10 процентов

По итогам 2022 года добыча нефти в России без учета газового конденсата сократится на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, до 438 миллионов тонн. Такую оценку в прогнозе нефтегазового рынка дает Kept (бывшее отделение KPMG в России), пишут «Ведомости».

Среднесуточная добыча соответственно упадет с 9,7 миллиона до 8,8 миллиона тонн. Основное падение ожидается во втором полугодии, когда вступят в силу санкции Евросоюза, частично ограничивающие импорт российской нефти. В прошлом году ЕС обеспечил 47 процентов экспорта сырья, это 108,1 миллиона тонн.

При этом Kept ожидает, что совокупный экспорт нефти из России упадет только на два процента, с 228,3 миллиона тонн до 231 миллиона. Невостребованные Европой потоки будут перенаправлены в Азию. Основные проблемы возникнут с нефтепереработкой и рынком смежных товаров и услуг. Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков объяснил, что причиной станет ограничение экспорта нефтепродуктов.

Аналитики советуют российским нефтяным компаниям срочно провести пересмотр своих планов. Им нужно принять во внимание проблемы переориентации экспорта и, как следствие, значительные скидки на сырье, снижения добычи и дефицита высокотехнологичных услуг и оборудования. Уход иностранных поставщиков может привести к сокращению бурения.

На фоне отказа от российской нефти традиционных покупателей новые клиенты начали приобретать товар со значительными скидками. В мае, по данным Минфина России, сорт Urals торговался по 78,81 доллара за баррель при стоимости фьючерсов Brent 101-123 доллара.

Оценка Kept более пессимистична, чем прогнозы чиновников. Месяц назад вице-премьер Александр Новак предполагал, что по итогам 2022 года добыча нефти составил 480-500 миллионов тонн, что означает снижение на 5-8 процентов.