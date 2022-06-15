Назван размер скидки на российскую нефть

Скидки на российскую нефть Urals составили 32-35 долларов

В настоящее время российская экспортная нефть Urals стоит около 100 долларов за баррель, скидки на нее колеблются в диапазоне от 32 до 35 долларов. Такой размер дисконта РИА Новости назвал информированный источник.

По словам собеседника агентства, скидки на Urals в размере около 30 долларов держатся «уже некоторое время». По оценкам Минэкономразвития, к концу 2022 года Urals будет стоить 80,1 доллара за баррель, а к 2025 году стоимость составит 61,2 доллара.

В середине мая стоимость Urals в рублях на фоне предлагаемых покупателям скидок и резкого укрепления российской валюты падала до минимума с августа 2021 года. Такие скидки российским нефтяным компаниям пришлось делать из-за ситуации на Украине. Многие европейские потребители отказываются от покупки Urals, предпочитая альтернативных поставщиков. В конце мая стало известно, что российская нефть объемом в 62 миллиона баррелей оказалась никому не нужной. Трейдеры тогда не смогли отыскать покупателей на такой объем сырья.

При этом частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение.