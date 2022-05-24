Российская нефть оказалась никому не нужной

Россия не смогла найти покупателя на свою нефть

Российская нефть объемом в 62 миллиона баррелей оказалась никому не нужной. Трейдеры пока не могут найти покупателя на такой объем сырья, сообщает Reuters.

Объем нефти Urals на морских танкерах втрое превышает февральский средний показатель, сообщила аналитическая компания Vortexa, несмотря на то, что экспорт российской нефти в мае упал до 6,7 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 15 процентов меньше, чем 7,9 миллиона баррелей в сутки в феврале.

«Цифры в заголовках, показывающие, что российский экспорт по-прежнему относительно высок, не отражают всей картины, ведь нефть продолжает накапливаться на морских танкерах», — сказал аналитик энергетического рынка Клэй Сейгл. Количество грузов Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15 процентов от общего числа, что также является новым максимумом.

США и Великобритания запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за ситуации на Украине. Другие страны избегают покупки российской нефти из-за страха перед будущими санкциями. Еврокомиссия рассматривает возможность введения эмбарго на поставки российского сырья.

Ранее цена на российский сорт нефти Urals в рублях упала до минимума с августа 2021 года. По состоянию на 12 мая она продавалась по цене 4,88 тысячи рублей за баррель. Еще в начале марта стоимость сорта достигала 15 тысяч рублей.

Ударная волна



