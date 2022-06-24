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Названы лучшие курорты для оздоровительного отдыха в России

Bronevik.com: Ялта и Светлогорск считаются лучшими курортами для оздоровительного отдыха

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российским туристам назвали топ-5 городов внутри страны для оздоровительного отдыха. Список лучших курортов составили эксперты национальной системы бронирования отелей Bronevik.com, пресс-релиз находится в распоряжении «Ленты.ру».

Так, путешественникам порекомендовали отправиться в Ялту, которая славилась своими санаториями еще в XIX веке. «Местные горный климат и свежий воздух города благоприятно влияют на дыхательную систему, а в совокупности с лечебными процедурами пребывание здесь поправит здоровье и укрепит иммунитет», — рассказали специалисты.

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Совместить лечение и отдых также можно в Светлогорске, который является одним из древнейших оздоровительных курортов на побережье Балтийского моря. Самыми популярными считаются процедуры на основе минеральных вод и так называемое «лечение янтарем» — соль янтарной кислоты используют при проблемах с щитовидной железой, почками и кишечником.

Любителям грязевых ванн посоветовали обратить внимание на Саки — данная процедура представлена практически во всех санаториях города. В подборку направлений для лечебного отдыха также вошла Евпатория, известная бальнеологическими процедурами. На курорте находятся более 30 санаториев, многие из которых имеют собственные пляжи.

В завершение эксперты отметили курорты Ессентуков. Главная особенность местных санаториев — сульфидная грязь, которую добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан.

Ранее в апреле сообщалось о возросшем интересе россиян к оздоровительному отдыху — спрос на путевки в санатории увеличился на 15-20 процентов. По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, продажи идут в основном с небольшой глубиной из-за общей неопределенности.

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Мария Гейн
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