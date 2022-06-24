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Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с перешедшим на сторону России украинским военным
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видеозапись с украинским военным, который перешел на сторону России и передал бойцам вооружение и боеприпасы.

Со ссылкой на Героя России Замида Чалаева Кадыров рассказал, что украинец отказался выполнять приказы своего командования и перешел на российскую сторону. Кроме того, он передал бойцам специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне крупный схрон вооружения и боеприпрасов.

Ранее Рамзан Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных. Он опубликовал видео, на котором военнослужащие просят власти Украины разобраться с ситуацией и выражают недовольство своим командованием. Они жалуются на артиллерийские и танковые обстрелы противников, говорят о полном упадке морального духа.

Ударная волна


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Марина Совина
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