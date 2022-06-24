Венгрия призвала прекратить вводить санкции и начать переговоры с Россией

Советник премьер-министра Венгрии Орбан заявил, что ЕС следует начать переговоры с Россией

Европейский союз (ЕС) должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением специальной военной операции на Украине и вместо этого настаивать на прекращении огня и начале переговоров. С таким призывом выступил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в разговоре с Reuters.

По его мнению, в противном случае Европа окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем. Он пояснил, что чем больше санкций принимает ЕС, тем больше они вредят самому союзу, в то время как Россия выживает. «Да, им тоже плохо, но они выживают. И что еще хуже, они продолжают операцию на Украине», — отметил Орбан.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.