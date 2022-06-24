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Россияне массово перестали вкладываться в один тип недвижимости

«Ведомости»: инвестиции в участки под строительство жилья сократились на 52 процента

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во втором квартале 2022 года россияне массово перестали вкладывать средства в участки под строительство жилья — инвестиции в этот тип недвижимости сократились на 52 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года. О ситуации на рынке рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По оценкам консалтинговой компании CORE.XP, всего за этот период в участки под жилье вложили 20 миллиардов рублей. Схожие цифры указал и руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. При этом в первом квартале, по словам эксперта, инвестиции в площадки под многоквартирные дома достигали 63 миллиардов рублей. Казарян также отметил, что в начале полугодия доля вложений в этот тип недвижимости была на уровне 59 процентов от общих инвестиций в коммерческую недвижимость, а к концу она сократилась до 25 процентов.

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Всего с начала года, по данным CORE.XP, в площадки под строительство жилья вложили 62 миллиарда рублей — на 48 процентов меньше показателей за аналогичный период в 2021-м. Как пояснил партнер Ricci Петр Виноградов, большинство сделок в этом сегменте были временно приостановлены из-за сложившейся экономической ситуации. Специалист также отметил, что на такие активы из-за повышенных рисков редко обращают внимание непрофильные инвесторы.

По словам Виноградова, желающие диверсифицировать свой портфель чаще выбирают готовые объекты для сдачи в аренду. Во втором квартале 2022 года инвесторы обращали внимание преимущественно на офисы и склады — их доля в структуре спроса увеличилась с 11 до 30 процентов и с 9 до 15 процентов соответственно, уточнил Казарян.

Однако эксперты полагают, что к концу года спрос на участки под строительство жилья может скорректироваться. Виноградов спрогнозировал, что по итогам 12 месяцев инвестиции могут вырасти на 20-25 процентов относительно показателей 2021-го и достичь 191-194 миллиардов рублей. Другие специалисты в области недвижимости дали более сдержанные прогнозы. Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков предположил, что объем сделок сохранится на уровне прошлого года либо даже немного снизится — аналогичной точки зрения придерживается и президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Ударная волна
Нина Ташевская
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