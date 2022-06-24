Россиянин хранил в ванной тела убитых им дочери и молодой жены

В Петербурге задержан мужчина за убийство дочери, а через год жены; их тела он хранил дома

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мужчину по подозрению в убийстве годовалой дочери и 22-летней сожительницы. Об этом в пятницу, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова подозреваемый c силой кинул об пол и избил малолетнюю дочь, от чего она скончалась на месте. Мужчина поссорился с гражданской женой — матерью ребенка, а его плач мог привлечь внимание соседей, поэтому отец таким способом пытался заставил ее замолчать, уточняет 47News.

После убийства пара несколько дней хранила тело дочери в ванной, однако из-за запаха разложения останки мужчина вывез его в Южно-Приморский парк. Останки были обнаружены 23 марта 2021 года. В ходе расследования оперативники вышли на след отца. Когда за ним пришли, он рассказал о втором убийстве.

В феврале 2021 года мужчина заподозрил жену в измене. Подслушав ее телефонный разговор с другим, он задушил супругу, сообщает Telegram-канал Mash. По проверенной схеме, он какое-то время хранил тело в ванной, а затем отнес в парк и спрятал. Убитую правоохранители нашли по указаниям подозреваемого после задержания.