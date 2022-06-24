РЖД прекратила отправку части грузов в Польшу

РЖД приостановила отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию

Компания РЖД прекратила отправку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, ограничения применяются с 23 июня и до их отмены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

В РЖД пояснили, что приостановлена погрузка ряда продукции, а «речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет».

С апреля, как сообщал «Интерфакс», РЖД уже вводила ограничения на отгрузку, что объяснялось ремонтными работами на инфраструктуре на территории Польши. Тогда запрещалась погрузка всех грузов через пункт пропуска в Калнинградской области.

«Это сделано для того, чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов, следующих через данный переход», — поясняли в РЖД.