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Иностранца осудили на четыре года условно за переводы денег террористам

В Ростовской области иностранцу дали 4 года условно за переводы денег террористам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам условно уроженца Средней Азии за материальную поддержку террористов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает сообщает «KP.RU».

Его признали виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Его показания помогли изобличить других членов террористической группировки и их пособников.

По данным следствия, иностранец переписывался в мессенджере Telegram с одним из лидеров запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а также переводил деньги на электронные кошельки членов экстремисткой ячейки.

17 июня сообщалось, что в Хабаровске граждан одной из среднеазиатских республик отправили в СИЗО за то, что они из идеологических соображений не сообщили в полицию о соотечественнике, который был пособником «Хайят Тахрир аш-Шам».

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Екатерина Власова
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