Иностранцев арестовали за содействие международной террористической организации

В Хабаровске иностранцев отправили в СИЗО за содействие пособнику «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Хабаровске граждан одной из среднеазиатских республик отправили в СИЗО за то, что они из идеологических соображений не сообщили в полицию о соотечественнике, финансировавшем запрещенную в России международную террористическую организацию (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по краю.

По данным ведомства, в мае этого года сотрудники ФСБ задержали 21-летнего иностранца за переводы денег вооруженным формированиям МТО. В отношении него возбудили дело по статье 205 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Позже выяснилось, что несколько его сограждан знали об этом, но решили не выдавать товарища. В отношении них возбудили дело по статье 205 («Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление») УК РФ. Им грозит до года лишения свободы. На время следствия и пособника террористов, и его приятелей отправили под арест.

26 мая сообщалось, что в Москве 23-летнего молодого человека осудят за финансирование терроризма. По данным следствия, в период с октября по декабрь 2021 года он собирал деньги и переводил их на счета боевиков из международной террористической организации, запрещенной на территории России. При этом фигурант знал, что средства будут использованы для подготовки и совершения преступлений террористической направленности.