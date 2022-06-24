Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество на 3,5 миллиона рублей

В Омске экс-замначальника отдела полиции № 5 осудят за мошенничество на 3,5 млн рублей

Бывшего заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску осудят за мошенничество с использованием служебного положения на 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2021 года страж порядка убедил замглавы фирмы в том, что сможет освободить его от уголовной ответственности за покупку более пяти тысяч пачек немаркированной табачной продукции, если тот передаст ему взятку в полмиллиона рублей. Потратить полученные деньги он не успел, так как был задержан.

Также экс-полицейскому вменяют и вторую аферу — в период с 2018 по 2020 год он получил от того же представителя компании три миллиона рублей, пообещав, что поможет привлечь к уголовной ответственности сотрудников фирмы, которые не возвращали ошибочно переведенные им 12 миллионов рублей. При этом переданные ему средства фигурант потратил на личные нужды.

После выявление преступления сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД и УФСБ мужчина был уволен из органов внутренних дел из-за порочащего проступка.

Дело в отношении него рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.