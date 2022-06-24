18-летний молодой человек бросился спасать родственника и утонул

KSL-TV: в США 18-летний Джон Баллан бросился спасать тонущего родственника и погиб сам

В США молодой человек из Венесуэлы погиб, пытаясь спасти тонущего родственника. Об этом сообщает KSL-TV.

18-летний Джон Баллан приехал вместе с родными в национальный парк Дип-Крик, штат Огайо, в четверг, 23 мая. Ближе к вечеру они отправились на лодочную прогулку по озеру, а около 16:30 один из членов семьи решил искупаться и прыгнул в воду. Вскоре он начал тонуть, так как на озере поднялись сильные волны.

Баллан бросился спасать родственника и прыгнул за ним, однако вскоре сам оказался в беде. «Свидетели происшествия поспешили на выручку тонущим на лодках. Первого члена семьи удалось благополучно вытащить и доставить на берег. Баллану, к сожалению, помочь не успели, и он утонул», — говорится в пресс-релизе, опубликованном администрацией парка.

Рейнджеры Дип-Крик провели поисково-спасательную операцию. Тело молодого человека было обнаружено ночью. Администрация парка выразила соболезнования семье погибшего и уточнила, что расследование происшествия продолжается. В обращении также отмечается, что погибший, как и его родственник, были без спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что 49-летняя жительница США попыталась спасти тонущую внучку и погибла вместе с ней.

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