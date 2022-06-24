Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

18-летний молодой человек бросился спасать родственника и утонул

KSL-TV: в США 18-летний Джон Баллан бросился спасать тонущего родственника и погиб сам

Фото: Shutterstock

В США молодой человек из Венесуэлы погиб, пытаясь спасти тонущего родственника. Об этом сообщает KSL-TV.

18-летний Джон Баллан приехал вместе с родными в национальный парк Дип-Крик, штат Огайо, в четверг, 23 мая. Ближе к вечеру они отправились на лодочную прогулку по озеру, а около 16:30 один из членов семьи решил искупаться и прыгнул в воду. Вскоре он начал тонуть, так как на озере поднялись сильные волны.

Баллан бросился спасать родственника и прыгнул за ним, однако вскоре сам оказался в беде. «Свидетели происшествия поспешили на выручку тонущим на лодках. Первого члена семьи удалось благополучно вытащить и доставить на берег. Баллану, к сожалению, помочь не успели, и он утонул», — говорится в пресс-релизе, опубликованном администрацией парка.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Рейнджеры Дип-Крик провели поисково-спасательную операцию. Тело молодого человека было обнаружено ночью. Администрация парка выразила соболезнования семье погибшего и уточнила, что расследование происшествия продолжается. В обращении также отмечается, что погибший, как и его родственник, были без спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что 49-летняя жительница США попыталась спасти тонущую внучку и погибла вместе с ней.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
Уроженец США ударил российского полицейского кирпичом по голове
Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян
Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.