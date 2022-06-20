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Бабушка попыталась спасти тонущую внучку и погибла вместе с ней

The Sun: Стефани Уокер из США попыталась спасти тонущую внучку и погибла

Фото: Brynn Anderson / AP

Жительница США безуспешно попыталась спасти утонувшую в озере внучку и погибла. Об этом сообщает The Sun.

49-летняя Стефани Уокер и ее 13-летняя внучка Макайла Пратер отправились искупаться в озере Вест-Пойнт, штат Джорджия, 11 июня. По версии полиции, девочка была в воде, когда внезапно запаниковала и начала тонуть. Женщина бросилась на выручку, но помочь не смогла, и ее внучка погибла.

О несчастном случае в полицию сообщил человек, который был вместе с бабушкой и внучкой до инцидента, но на какое-то время отошел. Когда он вернулся, обнаружил Уокер в воде. Американка была без сознания, когда ее вытащили на берег. Ее доставили в больницу, где она скончалась спустя неделю. Тело Пратер нашли спустя несколько часов после обнаружения Уокер.

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Представитель офиса шерифа округа Труп, где погибли бабушка и внучка, оговорился, что подтвержденных подробностей случившегося почти нет, так как на месте отсутствовали очевидцы.

Ранее сообщалось, что житель английского города Блэкпул, графство Ланкашир, прыгнул в море в попытке спасти утопающую и погиб. В результате мужчина утонул, а женщина, которую он пытался спасти, сумела выбраться из моря самостоятельно.

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Алиса Дмитриева
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