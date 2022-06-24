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В России опровергли обвинения в небезопасности полетов

Минтранс ответил ICAO на обвинение в небезопасности полетов на российских самолетах

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Минтранс опровергли заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — ответили на обвинение в ведомстве и добавили, что в России созданы все условия для поддержания летной годности лайнеров.

В Минтрансе подчеркнули, что данную работу осуществляют 11 организаций, которые могут заниматься ремонтом разной сложности, а также располагают необходимыми технологиями и оборудованием.

Ранее в июне ICAO выразила опасения насчет безопасности полетов отечественных самолетов из-за того, что они зарегистрированы в более чем одной стране. В организации указали на проблему действительности лицензий радиооборудования лайнеров и их сертификатов летной годности.

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