В Нижнем Тагиле пройдет международная православная ярмарка

Международная православная ярмарка будет проходить в Нижнем Тагиле с 28 июня по 4 июля

VIII Международная православная ярмарка пройдет в Нижнем Тагиле с 28 июня по 4 июля по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия, пишет «Православная газета» (издание Екатеринбургской епархии).

В издании отметили, что мероприятие приурочено к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Романовой. В дни проведения ярмарки в Нижний Тагил привезут экспозиции, посвященные духовному пути почитаемых в православии святых.

Православный проект планируют поддержать известные храмы и монастыри Православной Церкви. Все желающие смогут ознакомиться о современной жизни обителей, а также купить изготовляемую в них продукцию. Кроме того, посетители ярмарки смогут приобрести литературу от церковных производителей, сувениры и подарки, медовую продукцию, сладости и натуральные ткани.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 19:00 на площадке, расположенной близ концертно-демонстрационного комплекса (КДК) «Современник» (проспект Ленина, 25к2).