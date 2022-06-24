Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нижнем Тагиле пройдет международная православная ярмарка

Международная православная ярмарка будет проходить в Нижнем Тагиле с 28 июня по 4 июля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

VIII Международная православная ярмарка пройдет в Нижнем Тагиле с 28 июня по 4 июля по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия, пишет «Православная газета» (издание Екатеринбургской епархии).

В издании отметили, что мероприятие приурочено к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Романовой. В дни проведения ярмарки в Нижний Тагил привезут экспозиции, посвященные духовному пути почитаемых в православии святых.

Православный проект планируют поддержать известные храмы и монастыри Православной Церкви. Все желающие смогут ознакомиться о современной жизни обителей, а также купить изготовляемую в них продукцию. Кроме того, посетители ярмарки смогут приобрести литературу от церковных производителей, сувениры и подарки, медовую продукцию, сладости и натуральные ткани.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 19:00 на площадке, расположенной близ концертно-демонстрационного комплекса (КДК) «Современник» (проспект Ленина, 25к2).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз выделит Украине 9 миллиардов евро
В России зафиксировали тысячекратный рост мощности DDoS-атак
Иностранца осудили на четыре года условно за переводы денег террористам
Путин описал подход Запада фразой королевы о хлебе и пирожных
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
В России запустят дополнительный поезд в Крым
В Подмосковье пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире
Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным
Собчак назвала Киркорова российским Бэтменом
Мощный смерч возле Геленджика попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.