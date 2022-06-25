Молдавия отменила запрет на экспорт муки и пшеницы

Молдавия отменила запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила отменить запрет на экспорт пшеницы и муки, сообщается на сайте кабмина страны.

Решение комиссии вступило в силу после публикации соответствующего документа. Молдавия отменила запрет на экспорт пшеницы, введенный 1 марта, и муки из нее (меру приняли 12 марта). Эти ограничения вводили для обеспечения продовольственной безопасности в стране.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления №9 от 10 марта (запрещается экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления №2 от 25 февраля отменить примечание под буквой "а" [запрет экспорта пшеницы]», — отмечается в документе.