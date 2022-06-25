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Минфин США призвали разрешить торговлю российскими активами

Bloomberg: американские банки призвали Минфин США разрешить торговлю активами России

Фото: Unsplash

Американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), включающий в себя 13 западных банков и управляющих активами, призвал Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами. Об этом пишет Bloomberg.

Банки призвали американский Минфин временно разрешить торговлю активами России, чтобы инвесторы, «сделавшие ставку на дефолт Москвы, могли получить причитающуюся им сумму». Отмечается, что решение по этому вопросу примут не ранее окончания саммита G7, который намечен на 26–28 июня.

Управляющий директор XAIA Investment в Мюнхене Йохен Фельзенхаймер допустил, что CDDC попросит Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) провести аукцион и решить ситуацию с кредитными дефолтными свопами, которые приобретали для ставок на дефолт России по госдолгу.

«Я думаю, что это обсуждается, но потребуется время для того, чтобы это случилось», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти США испугались последствий из-за конфискации активов Центробанка. Об этом сообщила газета The New York Times.

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Марина Совина
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