В Москве неизвестные напали на основателя компании Gameland

В Москве неизвестные напали на бизнесмена и основателя компании Gameland Агарунова

В Москве на Фрунзенской набережной неизвестные совершили нападение на основателя компании Gameland Дмитрия Агарунова. Об этом бизнесмен рассказал РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще в конце мая. Мужчина возвращался вместе с дочерью с утренника. Возле дома его поджидали несколько неизвестных.

«Это заказное нападение, их было трое. Напали в 16:45, когда я шел с детского утренника своей дочери. Явно за мной следили и вели меня от школы», — рассказал предприниматель.

После нападения врачи диагностировали у бизнесмена перелом костей носа и лицевого скелета. По словам источника РЕН ТВ, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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