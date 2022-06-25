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В Москве неизвестные напали на основателя компании Gameland

В Москве неизвестные напали на бизнесмена и основателя компании Gameland Агарунова

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве на Фрунзенской набережной неизвестные совершили нападение на основателя компании Gameland Дмитрия Агарунова. Об этом бизнесмен рассказал РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще в конце мая. Мужчина возвращался вместе с дочерью с утренника. Возле дома его поджидали несколько неизвестных.

«Это заказное нападение, их было трое. Напали в 16:45, когда я шел с детского утренника своей дочери. Явно за мной следили и вели меня от школы», — рассказал предприниматель.

После нападения врачи диагностировали у бизнесмена перелом костей носа и лицевого скелета. По словам источника РЕН ТВ, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что депутат от ЛДПР городского совета Благовещенска в Республике Башкортостан Арсений Камалов избил пенсионера в Уфе. Уточняется, что сделал он это ради мести бывшей жене.

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Никита Абрамов
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