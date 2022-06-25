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В России повысят цены на газ

ФАС: цена газа «Газпрома» для промышленности с 1 июля вырастет на 5%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала приказ, согласно которому цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, вырастут в России для промышленных потребителей на пять процентов с 1 июля. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно приказу, самая низкая оптовая цена на газ «Газпрома» установлена для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 2,907 тысяч рублей за кубический метр. Самая высокая начнет действовать для регионов Кавказа — 5,413 тысячи рублей за кубометр. Для Москвы установлена цена в размере 5,303 тысячи рублей. для Санкт-Петербурга - 5,115 тысячи рублей за кубометр.

Кроме того, проиндексированы цены на газ для населения ниже инфляции — на три процента.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам разрешил разово повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». С инициативой выступило правительство. По его подсчетам, повышение НДПИ в сентябре-ноябре нынешнего года позволит привлечь в бюджет дополнительные 416 миллиардов рублей.

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Марина Совина
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