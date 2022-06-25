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Москвичей предупредили о пике жары

Гидрометцентр предупредил москвичей, что пик жары придется на понедельник, 27 июня

Фото: Дмитрий Киселев / «Коммерсантъ»

Пик жары наступит в Москве в понедельник, 27 июня. Об этом предупредила специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в ближайшие дни ожидается, что воздух прогреется до 30-32 градусов. Ночная температура повысится до 15-20 градусов.

«В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть 31-33 градуса. Это пик жаркой погоды», — рассказала Макарова. По ее словам, далее жара пойдет на спад.

Сейчас в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», — говорится на сайте ведомства.

В Гидрометцентре напомнили об опасности активного солнца и посоветовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.

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Марина Совина
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