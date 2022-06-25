FT: экс-глава ЮКОСа Ходорковский оценил свое состояние в 500 миллионов долларов

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов) в интервью Financial Times оценил объемы своего денежного состояния.

По словам бизнесмена, его активы составляют около 500 миллионов долларов. Он признался, что если бы мог, то в 1990-х годах многое сделал бы иначе, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.

Ходорковский также выступил против введения Евросоюзом эмбарго на нефть российского производства. Он полагает, что введение пошлин не спровоцировало бы повышения цен. Однако, указал он, запрет на передачу технологий в Россию оказывает «очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти».

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place в предместье Лондона за шесть миллионов фунтов стерлингов. Трехэтажный особняк из красного кирпича он купил в апреле 2015 года за 4,67 миллиона фунтов и перестроил его. Дом, возведенный в 1929 году, находится в районе Хай-Уилд, недалеко от Лондона. В нем семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. Жилая секция соединена остекленной оранжереей с гаражом и техническими пристройками. Кроме того, в отдельно стоящем флигеле есть три кабинета, за гаражом — теннисный корт, перед домом — фонтан. На территории поместья высажены сады.

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