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Ходорковский оценил свое состояние

FT: экс-глава ЮКОСа Ходорковский оценил свое состояние в 500 миллионов долларов
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Tobias Schlie / Reuters

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов) в интервью Financial Times оценил объемы своего денежного состояния.

По словам бизнесмена, его активы составляют около 500 миллионов долларов. Он признался, что если бы мог, то в 1990-х годах многое сделал бы иначе, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.

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Ходорковский также выступил против введения Евросоюзом эмбарго на нефть российского производства. Он полагает, что введение пошлин не спровоцировало бы повышения цен. Однако, указал он, запрет на передачу технологий в Россию оказывает «очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти».

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place в предместье Лондона за шесть миллионов фунтов стерлингов. Трехэтажный особняк из красного кирпича он купил в апреле 2015 года за 4,67 миллиона фунтов и перестроил его. Дом, возведенный в 1929 году, находится в районе Хай-Уилд, недалеко от Лондона. В нем семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. Жилая секция соединена остекленной оранжереей с гаражом и техническими пристройками. Кроме того, в отдельно стоящем флигеле есть три кабинета, за гаражом — теннисный корт, перед домом — фонтан. На территории поместья высажены сады.

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Марина Совина
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