Президент Швейцарии сообщил о дискуссиях с Россией по Украине

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о дискуссиях с Россией по Украине

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимся Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Швейцарии рассказал о готовности Берна предложить свои дипломатические услуги как Киеву, так и Москве. По его словам, предложение добрых услуг со стороны Швейцарии укрепляет доверие к указанному государству.

«Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. В настоящий момент Украина попросила нас о поддержке, в частности консульской, своего населения в России, — уточнил Кассис, — Сейчас мы ведем дискуссии с Россией, поскольку необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие».

Ранее в Швейцарии сочли невыполнимой задачей вступление Украины в ЕС. Автор сюжета для местного телеканала SRF Чарльз Либхерр отметил, что вступление Украины в блок сильно изменит финансовую ситуацию. По его мнению, некоторые страны-члены опасаются за сельскохозяйственные субсидии, выделяемые им из бюджета ЕС.