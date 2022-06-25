Спикер Госдумы Володин призвал украинцев не выкидывать учебники по русскому языку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку, чтобы их вновь не пришлось искать. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября», — высказался он.

По словам Володина, необходимо привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав граждан, которые хотят говорить на родном языке, и изучать его.

Ранее Вячеслав Володин в ответ на инициативу Украины переименовать улицу Гагарина в Киеве предложил переименовать Киев в Нуланд «в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане».