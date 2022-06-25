Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку

Спикер Госдумы Володин призвал украинцев не выкидывать учебники по русскому языку

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку, чтобы их вновь не пришлось искать. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

«В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября», — высказался он.

По словам Володина, необходимо привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав граждан, которые хотят говорить на родном языке, и изучать его.

Ранее Вячеслав Володин в ответ на инициативу Украины переименовать улицу Гагарина в Киеве предложил переименовать Киев в Нуланд «в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
На Западе признали невозможность изолировать Россию от мира
Строящийся мост рухнул на проезжую часть в Москве
Фанатка напала на МакSим во время концерта
Вирусолог призвал тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян
Полиция Норвегии расследует стрельбу в ночном клубе как теракт
«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары ввели в Москве
Володин призвал украинцев не торопиться выкидывать учебники по русскому языку
Щербакова поучаствует в батле по брейк-дансу
Минобороны показало кадры работы ракетного комплекса «Корнет»
Стала известна судьба старых московских кладбищ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.