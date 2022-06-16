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Володин предложил переименовать Киев в Нуланд

Спикер Госдумы Володин предложил президенту Зеленскому переименовать Киев в Нуланд

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

После переименования улицы Юрия Гагарина в столице Украины следующим шагом президента Владимира Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

15 июня экспертная комиссия предложила переименовать улицу Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. Также в столице Украины может появиться улица американского писателя Рэя Бредбэри — она должна заменить улицу советского пионера-партизана, участника Великой Отечественной войны Володи Дубинина.

«Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)», — написал Володин в Telegram.

По его утверждению, действующий на Украине «неонацистский режим» уничтожил историю народа и сделал страну колонией США. В связи с этим после государственного переворота в феврале 2014 года Киев переписывает историю, уверен Володин.

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Анастасия Шейкина
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