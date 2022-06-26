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В ЛНР назвали количество мирных жителей на «Азоте»

Офицер милиции ЛНР Генсер заявил, что на «Азоте» остаются около 500 гражданских

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Кирилл Генсер назвал количество мирных жителей на территории химкомбината «Азоте» в Северодонецке. Его слова передает РИА Новости.

Генсер заявил, что на «Азоте» остаются еще около 500 гражданских. Пока эвакуировать людей оттуда небезопасно, добавил он. Однако при первой возможности это будет сделано.

26 июня с территории комбината «Азот» были эвакуированы еще около 250 человек, в том числе и дети. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что вышедшие из убежищ рассказали о сотнях мирных жителей, оставшихся на предприятии. Кроме того, там установлено много ловушек и растяжек, с которыми работают саперы ЛНР.

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Марина Совина
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