Неизвестные взорвали машину чиновницы в Каховке

МВД Херсона сообщило о покушении на чиновницу в Каховке, ее автомобиль взорвали

В городе Каховка Херсонской области взорван автомобиль местной чиновницы, женщина не пострадала. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

Машина принадлежит Ирине Махневой, в новой администрации она занимается вопросами образования и культуры. Неизвестные заложили взрывное устройство, которое сработало в пустой машине, благодаря чему чиновница и была спасена. МВД публикует видео с горящем автомобилей. На кадрах виден остов машины в пламени.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль подожгли, уточняет ТАСС. По его словам, инцидент произошел вечером 25 июня, когда машина была припаркована возле дома Махневой. Он добавил, что никто не пострадал.