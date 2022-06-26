Установлен подозреваемый в покушении на чиновницу администрации Каховки

Власти ВГА Каховки: установлен подозреваемый в покушении на чиновницу Махневу, это теракт

Установлена личность подозреваемого в покушении на чиновницу администрации Каховки Ирину Махневу. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Причастного вычислили после того, как на местном сайте сразу же после происшествия выложили видео с горящей машиной чиновницы. Власти выехали к месту проживания администратора сайта, его самого дома не нашли, но в его гараже была обнаружена канистра с легковоспламеняющейся жидкостью, использованной для поджога автомобиля Махневой.

В ВГА назвали терактом нападение на сотрудницу с целью запугать тех, кто не поддержал Украину. Акция направлена на устрашение людей. Теракт совершен по заданию украинских властей, заявил РИА Новости замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее 26 июня МВД области сообщило о подрыве автомобиля Махневой, которая в новой администрации занимается вопросами образования и культуры. Неизвестные заложили взрывное устройство, сработавшее в пустой машине, благодаря чему чиновница спаслась. При этом глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль подожгли. По его словам, инцидент произошел вечером 25 июня, когда машина была припаркована возле дома Махневой. Он добавил, что никто не пострадал.