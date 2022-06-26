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В Приморье пьяный россиянин устроил стрельбу в ночном клубе и ранил трех человек

В Приморье пьяный 36-летний мужчина устроил стрельбу в ночном клубе, ранены три человека

Фото: Shutterstock

В Приморье пьяный 36-летний мужчина устроил стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Фрунзе в городе Артем. Как пишет издание Amur Mash в своем Telegram-канале, посетитель с ружьем попытался пройти в заведение «Grill-pub 19/20», однако охрана его не впустила. Тогда он произвел несколько выстрелов в холле и на улице.

В результате были ранены 34-летняя и 33-летняя местные жительницы, а также 34-летний мужчина. Одну из потерпевших доставили в больницу с ранением голени, другим оказали медицинскую помощь на месте.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

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Елизавета Новикова
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