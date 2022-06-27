После гибели жителя Дагестана в конфликте с перестрелкой завели дело

СКР возбудил дело после драки 9 жителей села Ботлих в Дагестане с поножовщиной и стрельбой

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело после драки с поножовщиной и стрельбой с участием девяти жителей села Ботлих, в результате которой погиб один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статьям об убийстве и покушении на трех человек, а также незаконном обороте оружия.

По версии следствия, в ночь на 27 июня девять мужчин устроили потасовку. Ее участники использовали ножи и огнестрельное оружие. В ходе конфликта погиб 28-летний местный житель, получивший ранение. Еще трое участников драки были госпитализированы.

Глава района Руслан Гамзатов сообщил ТАСС, что власти приняли меры по урегулированию конфликта.