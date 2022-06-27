Троих россиян задержали за хищение 21 миллиона рублей при закупке камер

В Ленобласти задержали троих мужчин, похитивших 21 млн рублей при замене дорожных камер

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области правоохранители задержали заместителя руководителя Центра безопасности дорожного движения региона и двух руководителей коммерческих организаций за финансовые махинации и мошенничество. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины во время конкурса по модернизации систем фото-видеофиксации незаконно помогли победить конкретным фирмам, а также сильно завысили стоимость работ по закупке и установке 14 камер. Кроме того, вместо заявленных камер с возможностью видеофиксации нарушений правил дорожного движения была закуплена аппаратура, делающая только фото.

Сумма ущерба региональному бюджету составила более 21 миллиона рублей. Похищенные деньги злоумышленники обналичили через подконтрольные предприятия. Отмечается, что похожая криминальная схема использовалась при реализации еще пяти государственных контрактов.

Стражи порядка совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых. На время следствия их отправили в СИЗО.

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