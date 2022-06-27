Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Смертельная массовая драка произошла в Дагестане

В Дагестане один человек погиб и трое пострадали в массовой драке в Ботлихском районе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ботлихском районе Дагестана произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Гамзатов, передает ТАСС.

По его словам, еще три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Гамзатов отметил, что погибший был уроженцем села Чанко. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. «Мы [власти] в свою очередь принимаем меры по урегулированию конфликта», — заверил он.

Это не первый случай массовой драки в Ботлихском районе Дагестана за последнее время. 26 мая стало известно, что более 30 жителей сел Ансалта и Рахата устроили потасовку из-за 130 гектаров земли во дворе районной больницы. Очевидцы сняли драку на видео. На кадрах видно, что десятки человек бросаются друг на друга с кулаками и кричат.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минфин отказался признавать дефолт России
Ксения Собчак рассказала о профессии мечты
«ВКонтакте» проведет выставку про эстетику спальных районов
Перспективы создания Россией сырьевой ловушки для Запада оценили
Российские хакеры атаковали сайты госорганов Литвы
Стали известны подробности взрыва электронной сигареты у 13-летнего россиянина
Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии
Помощник Кадырова рассказал о планах занятия Лисичанска
В Европе заметили рост недовольства украинскими беженцами
Смертельная массовая драка произошла в Дагестане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.