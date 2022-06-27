Смертельная массовая драка произошла в Дагестане

В Дагестане один человек погиб и трое пострадали в массовой драке в Ботлихском районе

В Ботлихском районе Дагестана произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил глава муниципалитета Руслан Гамзатов, передает ТАСС.

По его словам, еще три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Гамзатов отметил, что погибший был уроженцем села Чанко. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. «Мы [власти] в свою очередь принимаем меры по урегулированию конфликта», — заверил он.

Это не первый случай массовой драки в Ботлихском районе Дагестана за последнее время. 26 мая стало известно, что более 30 жителей сел Ансалта и Рахата устроили потасовку из-за 130 гектаров земли во дворе районной больницы. Очевидцы сняли драку на видео. На кадрах видно, что десятки человек бросаются друг на друга с кулаками и кричат.