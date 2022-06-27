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В Турции назвали условие легитимности санкций против России

В Турции заявили, что санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН
Фахреттин Алтун

Фахреттин Алтун. Фото: Burhan Ozbilici / AP

Санкции против России будут легитимны лишь при введении в рамках ООН. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянской газете «Мессаджеро», передает Ilmessaggero.

«Вы знаете, Турция также подвергалась некоторым санкциям под ложными предлогами и по политическим мотивам. Даже сегодня против нашей оборонной промышленности введены западные санкции из политических соображений. По этой причине мы считаем, что санкции будут значимыми и легитимными только в том случае, если решение о них будет приниматься под эгидой Организации Объединенных Наций», — сказал представитель турецкой администрации.

Ранее Алтун заявил, что Анкара выражает «осторожный оптимизм» в связи с решением зернового вопроса. По его словам, турецкие власти рассчитывают на прогресс в разрешении кризиса. Представитель турецкой администрации рассказал о достижении консенсуса относительно создания операционного центра в Стамбуле.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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