Россиянам рассказали о способах побороть страх смерти

Психиатр Сычев заявил, что привыкнуть к смерти могут помочь книги и фильмы о ней

Врач-психиатр, психотерапевт, блогер Кирилл Сычев рассказал россиянам, как побороть страх смерти. Он развеял миф о фильмах ужасов как способе справиться с танатофобией в беседе с изданием «Доктор Питер».

Сычев указывает на то, что страх смерти — эволюционный. Он был нужен человеку, чтобы «как-то дожить до 20 лет и родить хотя бы пару детей для продолжения рода». Этот страх специалист называет нормальным, однако если из-за него человек находится в постоянном дискомфорте, то простой страх переходит в танатофобию. «И еще один важный пункт — избегание. То есть человек старается всячески избегать разговоров о смерти, переключает фильмы, в которых есть сцены на эту тему, боится читать книги, где герои умирают. В итоге избегание всего, что касается собственного страха, приводит к тому, что человек начинается бояться еще больше», — утверждает специалист.

Фильмы ужасов помочь «привыкнуть» к смерти не могут, подчеркивает Сычев. «Скорее, надо искать книги, фильмы, где кто-то другой рассуждает о смерти. Чем больше человек будет сталкиваться с тактичным и здоровым подходом к причине своего страха, тем легче он потом будет к нему относиться», — объясняет он.

Также, продолжает психиатр, помочь могут комедии с ноткой мелодрамы, где нет пренебрежения к смерти, но есть глубокая рефлексия на тему. В пример он привел фильм «Четверо похорон и одна свадьба». Советует психиатр и творчество, в котором можно «обрабатывать» свой страх с помощью написания картин, стихов и музыки. Он утверждает, что со временем фобия перестает так сильно тревожить. В заключение врач также порекомендовал посещать так называемые Death cafe — дискуссионные площадки, на которых люди открыто говорят о страхе смерти.

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