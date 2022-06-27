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Психологов российских колоний обучили техникам гипноза

Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили техникам гипноза

Фото: Страница «ГУФСИН России по Свердловской области» во «ВКонтакте»

Сотрудников главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области обучили техникам гипноза. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Под руководством начальника психологической лаборатории СИЗО №1 майора внутренней службы Алексея Андреева психологи ГУФСИН в течение нескольких дней обучались применению трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии, разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Некоторым сотрудникам колоний удалось испытать погружение в транс на себе.

Отмечается, что данное обучение необходимо специалистам для взаимодействия с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в экстремальных ситуациях. Известно, что участники будут поддерживать общение онлайн формате, где смогут получить помощь и дальнейшие инструкции по применению психотерапевтических техник.

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Екатерина Власова
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