Психологов российских колоний обучили техникам гипноза

Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили техникам гипноза

Сотрудников главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области обучили техникам гипноза. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Под руководством начальника психологической лаборатории СИЗО №1 майора внутренней службы Алексея Андреева психологи ГУФСИН в течение нескольких дней обучались применению трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии, разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Некоторым сотрудникам колоний удалось испытать погружение в транс на себе.

Отмечается, что данное обучение необходимо специалистам для взаимодействия с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в экстремальных ситуациях. Известно, что участники будут поддерживать общение онлайн формате, где смогут получить помощь и дальнейшие инструкции по применению психотерапевтических техник.