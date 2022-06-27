В Holiday Inn сообщили о прекращении работы в России

Отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) прекращает работу в России

Крупный отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат бренды Holiday Inn и Crowne Plaza, прекращает работу в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что к такому решению пришли из-за санкций, введенных Великобританией, США и Евросоюзом, а также из-за продолжающихся и усиливающихся проблем ведения бизнеса в стране.

В компании также сообщили, что продолжают поддерживать сотрудников из России и Украины.

Отмечается, что в России IHG управляет 28 отелями и входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке.

В конце апреля стало известно, что IHG стала вести переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. В туристической отрасли подсчитали, что уход компании из России может привести к потере 124 миллионов долларов ежегодного дохода.

