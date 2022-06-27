Гиена с головой самого опасного в мире медведя в зубах попала в фотоловушку

Mid-Day: гиена прошла мимо фотоловушки с головой медведя-губача в зубах

Редкая полосатая гиена в индийском тигровом заказнике Мелгат Тайгер, штат Махараштра, попала в кадр фотоловушки, когда несла в зубах голову детеныша медведя-губача. Об этом сообщает Mid-Day.

На фото отчетливо запечатлена полосатая гиена, которая прошла мимо устройства ночью и пронесла в зубах голову небольшого медведя-губача, который считается самым опасным в мире медведем.

«Нас не перестает удивлять то, что можно увидеть в заповеднике Мелгат Тайер. Подобные кадры с фотоловушек дают уникальную возможность увидеть жизнь дикой природы без вмешательства человека», — сказал главный хранитель заповедника Джайоти Банерджи. Он отметил, что голова, вероятнее всего, принадлежала детенышу медведя-губача, так как гиены могут охотиться на них.

Полосатые гиены считаются редкими животными, так как в мире осталось менее 10 тысяч особей этого вида. Кадр, в котором гиена видна с добычей, уникален.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Саби-Сэндс в Национальном парке Крюгера в ЮАР молодая гиена дала отпор льву, схватившему ее за шею. На долю секунды лев ослабил хватку, и гиене удалось вырваться и убежать.