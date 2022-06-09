Молодая гиена пыталась похитить добычу у леопарда и сама попала льву в зубы

Latest Sightings: в парке Крюгера молодая гиена дала отпор льву на глазах у леопарда

В заповеднике Саби-Сэндс в Национальном парке Крюгера в ЮАР молодая гиена дала отпор льву, схватившему ее за шею. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано на канале Latest Sightings в Youtube.

Сцена развернулась на глазах у 42-летнего гида Дина Робинсона. «Это произошло, когда я наблюдал за леопардом, убивающим добычу. Пока ее пытались похитить у него две гиены, их самих выследил самец льва и поймал одну из них», — рассказывает он. Леопард остался неподалеку и следил за происходящим с верхних веток дерева.

На снятых Робинсоном кадрах видно, что лев схватил пойманную гиену зубами и пытается убить ее. Когда он начинает кусать свою жертву, слышно, как она жалобно зовет на помощь. Эти животные часто передвигаются группами и совместно борются против львиных прайдов. Но в этот раз помощь не приходит.

В конце концов, лев на долю секунды ослабляет хватку, и гиене удается воспользоваться представившимся ей шансом. Она вырывается и убегает.

Ранее сообщалось, что в кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео столкновение львов с гиенами из-за добычи. Перевес оказался на стороне львов лишь после того, как к обиженной львице присоединился взрослый самец.